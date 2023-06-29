「海軍官校新生報到」海軍官校正期116年班、士官114年班及大學儲備軍官訓練團等新生，昨（28日）正式抵達左營營區報到，值得一提的是，其中一名女同學因不捨多年悉心養護的長髮被剪去而流淚，但她也趁這個機會，將秀髮捐給有需要的人，讓愛繼續傳下去！

新生報到！海軍官校女同學「多年長髮」被剪，現場淚崩捐出獻愛。(翻攝臉書中華民國海軍)

海軍在臉書粉專「中華民國海軍」發文表示，新生們在道別家人後，剪去長髮、換上軍服，準備正式展開全新的學習生涯，同時也鼓勵同學，武裝自我，用勇氣與信心迎接挑戰，為自己的青春留下最棒也最值得紀念的回憶。

海軍透露，接下來為期一週的調適教育，將建立成為軍人的基本觀念，同時為新生們做好迎接入伍訓練挑戰的身心準備。

值得一提的是，官校新生中不少女同學都留有長髮，但為適應軍旅生活，不論男女都要經過「理髮」這一關，而其中一名女同學因不捨多年悉心養護的長髮被剪去而流淚，但她也趁這個機會決定將秀髮捐獻給有需要的人，讓愛繼續傳下去。

新生報到！海軍官校女同學「多年長髮」被剪，現場淚崩捐出獻愛。(翻攝臉書中華民國海軍)

新生報到！海軍官校女同學「多年長髮」被剪，現場淚崩捐出獻愛。(翻攝臉書中華民國海軍)