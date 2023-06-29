勃起是男性雄風的展現，一般人只注意到晨間勃起，泌尿科醫師表示，夜間勃起也很重要，一般男性在晚間會有6~7次勃起、總時數約160分鐘，但糖尿病、高血壓等疾病會使得夜勃減少。此外，夜勃確保性功能的維持，男性一天要有2個多小時的充血，以維持陰莖長度。

泌尿科醫師黃冠鈞在其臉書表示，夜間勃起與晨間勃起，都是指在睡眠時無性刺激下的勃起。因夜間勃起發生時，人處於睡眠中而不易察覺，晨勃則因人已清醒，所以較易發現。

針對睡眠時勃起的原因，他表示，根據研究，睡眠時的勃起跟睡眠周期中的「快速動眼期」有關，人一個晚上會有6~7次的勃起，總時數約160分鐘，絕大多數都發生在「快速動眼期」。

他表示，夜勃反映一個男性的身體狀況，若有血管性勃起功能障礙者，例如糖尿病、高血壓，夜間勃起會減少。研究並發現，憂鬱與焦慮狀態也會減少夜間勃起。

他表示，夜間勃有助性功能的維持，男性一天有2個多小時的充血可以避免陰莖海綿體攣縮、維持陰莖長度，以維持海綿體的灌流，進而保持良好的勃起功能。至於如何維持良好的夜勃，首先要有良好的睡眠品質，其次要控制好體重、腰圍、血糖、血壓。