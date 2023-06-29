華航4月發表台灣米其林三星登機，由頤宮精心設計華航專屬菜單外，昨日也攜手五桐號，打造空中最萌甜點，獨家開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，結合韓國人氣DinoTaeng療癒動物插畫，設計專屬華航的甜點造型及包裝，7月起提供旅客味覺與視覺的雙重饗宴。

連續3年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳，總舵手許文光行政總主廚與長榮航空首次合作，自7月1日起提供BR12台北飛往洛杉磯全艙等旅客精心設計的粵式風華，像是皇璽桂冠艙的主菜「蠔皇北菇乾鮑 醬燒牛小排 臘味蔭油炒飯」，豪華經濟艙的旅客可品嘗前菜「陳醋雲耳 梅香番茄 藤椒杏鮑菇」及主菜「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」，同時提供經濟艙的旅客前菜「藤椒杏鮑菇」及主菜「鮮蝦豉油皇炒麵」，全艙等旅客皆可享用粵菜精華。

akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人於2014年帶來盤飾甜點，為台灣甜點注入新風貌，自7月1日起BR12台北飛往洛杉磯皇璽桂冠艙旅客可享用到平塚主廚設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」，BR12台北飛往洛杉磯及BR18台北飛往舊金山的皇璽桂冠艙，則能享用到甜點「毛豆奶酪」。同時，akeruE Dessert更把「Mood pairing」的概念帶到空中，由亞洲50最佳酒吧Bar Mood創始人吳盈憲操刀，每一季都有不同的liquid pairing，本季特別精選來自杉林溪1600公尺高海拔金萱，帶來美好的飛行「食」光。

長榮航空與義大利品牌Giorgio Armani開啟首次專屬的合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙旅客貴賓獻上品牌經典設計-優雅的香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款。也與同樣為義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第三版；而比利時流行品牌Kipling的合作，則提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包。另外，吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣，此次推出第三代改款。

華航以「茶」為主軸，研發茶香風味系列甜點，首波將自7月1日上線，桃園出發長程航線豪華經濟艙提供法式著名甜點「可可柑橘馬卡龍」；長程航線經濟艙則推出經典甜點「達克瓦茲」。日韓航線經濟艙旅客，可品嚐法式傳統甜點「香檸蜂蜜瑪德蓮」，還有濃郁茶香的百年雋永點心「伯爵莎布蕾」，以及五桐號夏季特製的「芒果甘露雪酪冰淇淋」。

除了多款以茶為主的新穎點心，在不同航線各有特色外，華航也將五桐號暢銷飲品帶上高空招待旅客，桃園出發航線全艙等都可享用機上獨家「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」；8月起琉球、香港及上海等經濟艙將提供鋁箔包裝的「桂花烏龍」，醇厚茶韻中帶有清麗花香。