女星郭源元28日晚間挺身而出，指控過去二度遭到「黑人」陳建州性騷擾，坦言說出來只有一個原因，「就是我不想讓大牙只有一個人」，勇敢發聲被網友狂讚，美照更被放上了PTT表特板，火速被鄉民推爆：「人美心善。」

34歲的郭源元長相亮麗，拍攝過許多平面及電視廣告。2014年曾與陳若穎、梁以辰、陳艾熙組成女團「breeze」，被封為微風女神，且發行過一張EP《Pretty》，並擔任主唱，年拍攝同名主打歌的MV，還找來天王嫂昆凌跨刀演出，近幾年她也出演戲劇，如《仙女姐姐來我家》、《白日夢外送王》等，表現亮眼。

大牙27日在社群平台控訴2012年被前老闆陳建州性騷後，陳建州否認後揚言提告，而當晚郭源元為了聲援大牙，昨晚透過社群發聲，提起遭到黑人性騷擾的過往，堅強表示：「這件事在心裡早就過了，但現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」昨晚有網友把郭源元的美照分享至表特板，網友紛紛回應：「女神真的帥」、「人美心善」，討論相當熱烈。

事實上，藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年遭前老闆陳建州性騷後，便引起熱議；對此，陳建州否認指控，並貼出律師聲明求償1000萬新台幣，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，不甘示弱地說：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

當晚郭源元也跳出來，控訴黑人過去把她二度誘拐回家壓床性騷，「突然從後面環抱起來，雙腳離地。黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」當下她不得已親了對方的臉頰，陳建州才讓她離開；第二次又被陳建州輕鬆抱起，雖她不停說想回家，但黑人依舊笑得很開心，「我腦海裡『這是正在開玩笑嗎？』與『我要被姦殺了！』的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。」直到她放聲大哭幾秒之後黑人才放她離開。

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