網紅李伊妍指控遭資深藝人廖峻性騷，昨(28日)在母親及律師陪同下召開記者會，更揚言除了願意跟廖峻當面對質，也能去測謊證實所言沒有半句虛假，不過事後卻被網友抓包有諸多疑點；對此，網紅陳沂忍不住開酸：「me too熱潮延燒，但也是有亂me一通的」。

陳沂指出網紅李伊妍先前影射遭演藝圈前輩性騷，雖沒有直接指名道姓，但給出包括已中風、有兒女、演員等線索，讓粉絲瘋猜是廖峻，對此，她則回應：「恭喜你感應到了」，這讓廖峻不甘遭污衊按鈴申告，沒想到李伊妍得知將被提告，立刻改口所指對象是秦偉，不過眼見廖峻仍堅持提告，索性召開記者會爆料在車上被性騷，直到表明是處女後，廖峻才肯罷休，此外，更爆料廖峻車上有假陽具，立刻慘遭打臉：「我有真的幹嘛買假的」。

對於李伊妍在記者會上各種令人匪夷所思的發言，讓陳沂忍不住開酸：「不是不能MeToo ，是MeToo前希望妳先想好腳本練好演技」，接著強調對於這般漏洞百出的亂Me一通，只是在傷害真正的MeToo運動。

對此，網友紛紛回應：「有很多人利用這次的MeToo處理私人恩怨」、「那場記者會超鬧超好笑」、「這一波me too 第一個失敗的應該會是她了」、「演的好用力都沒看到一滴淚」、「等她多講幾次就知道是真假了，感覺版本都有出入」、「裝哭還不會掉眼淚」。

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