小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。繼去年10月實施晶片禁令後，傳美國政府最快7月初再頒布新晶片出口禁令，鎖定輝達（NVIDIA）旗下A800晶片在內的AI晶片。輝達執行長黃仁勳可得再出招突破拜登禁令限制。

法人研判，禁令相對上次影響輕微，但將加速中國大陸發展自製化決心，對台廠矽智財IP而言並不是壞事，但是對台積電而言，7奈米之產能利用率恐下滑，連帶先進封裝委外需求可能降低，伺服器零組件也會遭受波及。

【1】美擴大AI晶片防中 台廠有傷？

中國大陸歷經多次半導體晶片管制禁令，若美國再出重手，應也有防備，此舉只會加速發展自製化的決心，對於台灣矽智財IP廠等需求則將會隨之提高。瑞銀表示，目前出口到中國雲服務商的訂單占輝達數據中心相關收入的15％，預計2023年Generative AI（人工智慧）服務器出口到中國的數量為35～40萬台。

【2】美國擬擴大禁止AI晶片賣給中國 輝達A800恐無法登陸

全球火熱的人工智慧（AI）已成為中美短兵交鋒的領域。華爾街日報28日引述消息人士表示，因擔憂競爭對手的技術實力，美國商務部最快可能在7月初採取行動，禁止輝達和其他晶片製造商在未獲得商務部許可證的情況下，向中國客戶出口晶片。美方考慮的新禁令甚至包括輝達A800晶片。

【3】鮑爾預告 不排除背靠背升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等世界主要央行總裁，28日齊聚歐洲央行（ECB）中央銀行論壇。鮑爾演說指出就業市場依舊強勁，未來利率須有更多限制性，Fed點狀圖顯示再升息二次機率高。

【4】特斯拉車充 有望一統美國

瑞典車商Volvo 27日表示，已與電動車商特斯拉（Tesla）簽約，讓其電動車的車主能在美國、加拿大和墨西哥，使用特斯拉1.2萬個超級充電站，成首家在北美採用特斯拉充電技術的歐洲車商，並有助特斯拉技術一統美國的充電標準。

【5】蘋果Q3拉貨 13檔蘋鏈先紅

蘋果6月初發表首款擴增實境（AR）裝置Vision Pro，市場回應正向，接下來9月將發表Apple Watch Ultra與iPhone 15系列，投資專家看好台廠供應鏈第三季將進入拉貨旺季，可望大啖蘋果商機；28日受到蘋果股價與市值雙創新高激勵，13檔蘋概股在法人力棒下股價表態上漲。