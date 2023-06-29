周三收盤，道瓊指數跌74.08點或0.22%，報33,852.66點。標普500指數跌1.55點或0.04%，報4,376.86點。那斯達克指數漲36.08點或0.27%，報13,591.75點。費城半導體指數跌32.93點或0.90%，報3,609.48點。

標普500指數11大類股跌多漲少，受油價大漲3%激勵，能源股收漲1.02%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲0.80%。公用事業類股跌1.48%，表現最疲弱。

聯準會將在收盤後公布年度壓力測試結果，標普銀行股指數收跌0.5%。

羅素2000小型股指數收漲0.5%，連漲第3天，分析師認為這是對市場有利的跡象。

在重量級個股方面，蘋果連續第2日改寫盤中和收盤新高，市值逼近3兆美元。特斯拉、微軟、特斯拉、網飛（Netflix）和谷歌母公司Alphabet等巨頭也給幾近收平的標普500指數帶來最大的支撐。

這波AI熱潮的市場寵兒輝達收跌1.8%，給標普指數帶來最大的拖累。《華爾街日報》援引消息人士報導，美國可能對出口中國的AI晶片實施新的管制措施，這次可能擴及輝達專為中國設計、規格降低的A800。

接下來投資人將緊盯本周晚些時候發布、聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）指數。此外，請領失業給付報告和美國第一季國內生產毛額（GDP）終值，也將是市場關注的焦點。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手目前認為聯準會在7月會議升息25個基點至5.25%～5.50%的機率達到79.4%，並預期該央行將維持利率不變到2023年底。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.21：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.11:1。

標普500指數有39檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克有70檔成分股創52周新高、127檔創新低。

美國交易所成交量總計98.9億股，過去20日均量為115.7億股。