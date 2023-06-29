俄國國防部尚未就蘇洛維金疑似被捕一事置評。然而，自從傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）本月24日針對俄國軍事領導階層發動武裝兵變以來，被俄媒封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金就未曾公開露面。

其中一名消息人士說：「他的處境很不好，對有關當局來說。我不能再說了。」

根據第2個消息來源，這項逮捕行動是在「與普里格津相關背景下」執行。這名消息人士說：「顯然，他（蘇洛維金）在兵變期間選擇了普里格津那一方，被他們逮個正著。」

當被問及蘇洛維金目前的下落，這名消息人士回答：「這項消息連我們內部管道都沒在談論。」

今天稍早，挺戰派的軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）表示，蘇洛維金早已於25日遭羈押，也就是普里格津放棄兵變的隔日。

羅曼諾夫宣稱，蘇洛維金如今被關在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）羈押中心。

「紐約時報」昨天引述多名美國官員說法指出，蘇洛維金事先即掌握了普里格津將對俄國軍事領導階層發動兵變的計畫。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天駁斥紐時報導為「臆測」、「八卦」，並暗示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有向普里格津屈服，未依對方要求立即改組俄國軍事高層。

蘇洛維金於2022年10月出任俄軍在烏克蘭戰爭的指揮官，但僅短短3個月，即於2023年1月遭撤換，改由參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）接任。