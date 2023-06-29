巴西地理統計局（IBGE）每10年進行一次人口普查，最近一次是在2010年，2020年因值COVID-19大流行，延至2022年進行。

引起經濟學家注意的細節是，巴西某些地區的人口成長率下降幅度遠遠超過其他地區，例如東北部的年成長率從2010年的1.07%下降到2022年的0.24%，成長最快的中西部的下降幅度較小，從1.90%降至1.23%。

同一地區的州也發生同樣情況：例如南部地區的南大河州（Rio Grande do Sul）人口，12年來僅成長1.74%，而聖卡塔里納州（Santa Catarina）的人口則飆升21.78%

巴西地理統計局本身仍須處理人口普查的更多數據，以解釋過去12年人口動態的合理性。據專家稱，巴西國內人口遷移的主因是為尋求更好的經濟條件，人口成長最低甚至下降的州也是財政困難最嚴重的州，而成長最快的州和地區與農業綜合企業發展有著密切關聯。

巴西Ibmec學院經濟學教授畢雷斯（Alexandre Pires）指出，人口成長率最低的州恰恰是那些在過去10年中一直遇到經濟問題的州。經濟挑戰最大的地方與人口停滯之間存在直接關係，顯示經濟危機導致人們在國內遷徒，以尋求更好的工作和生活條件。

CM Capital投資公司首席經濟學家阿尚塔（Carla Argenta）表示，雖然以絕對值來說，南部和東南部地區拉動巴西人口成長，某些州的成長率顯然比其他州高。

例如東南部的聖保羅和里約熱內盧兩州，雖然聖保羅州已經人口眾多，但仍繼續增加居民，而里約熱內盧則停滯不前。過去12年，聖保羅州人口成長7.65%，增加逾300萬人，里約熱內盧只成長0.40%，增加不到6.5萬居民。

阿尚塔指出，這可能與聖保羅一直是巴西主要經濟重地有關，而里約熱內盧近年來經歷了嚴重的財務問題，顯示出公共資源的不可持續問題。

在這種情況下，人們開始尋找新的居住地，生活成本更低，有更好的機會獲得高工資。例如中西部各州，因受到農業綜合企業的強烈影響，人口成長驚人：馬托格羅索（Mato Grosso）、戈亞斯（Goiás）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）分別成長20.55%、14.55%和12.56%。

畢雷斯指出，農業綜合企業是巴西的主要經濟力量，今年第1季總產值成長21.6%，帶動巴西當季的GDP。農業為巴西經濟注入活力，除了中西部本身，其他地區也從這種影響中受益，因為它還涉及整個產業鏈、加工和出口。

正因為聖保羅州是農業綜合企業的重要走廊，且具有良好國際連通性，在整個經濟鏈中保持重要地位，因此吸引新居民前往。聖卡塔里納州也是類似情況。