男星陳建州近期遭大牙與郭源元控訴性騷，雖他在第一時間皆發出聲明否認，但事件仍持續延燒，過往黑歷史也逐漸被翻出，2年前陳建州就曾被「南拳媽媽」成員彈頭點名批評「不要讓小咖我出手」而當時最強狗仔葛斯齊也發文透露，黑人「很多故事了」。

「南拳媽媽」成員彈頭2021年在王力宏、李靚蕾婚變大戰時，曾發2篇貼文點名黑人陳建州表示，雖然欣賞他對籃球的付出，但看到王力宏事件，認為平時巴著天王跟狗一樣，每個人都是「兄弟」，出事後就逃得跟猴子一樣，「建州呢……黑人哥，不是所有天王最永恆的朋友嗎？」接著寫下「不要讓小咖我出手」，另一篇則寫「你找誰跟我講都沒用相信我」。

不久後，彈頭就將這兩則貼文刪除，而當時黑人也回應「確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」，彈頭隨後再發文向黑人道歉稱：「其他事...我們帶進墳墓吧！」

對此，當時葛斯齊也在臉書發文：「其實你說的都是實話，我相信彈頭，因為彈頭開車撞過周杰倫，有上節目承認此事，我紀錄的！ 黑人就…很多故事了」如今黑人遭爆性騷，當年的事件再度被翻出引發討論。

葛斯齊當時還發文「我相信彈頭」。（圖／擷取自葛斯齊臉書）

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