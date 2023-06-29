為了打擊通膨，聯準會再釋出升息訊號，使得美股呈現觀望氣氛，台股今（29日）以16930.41點開出，下跌不到10點，隨後翻紅上漲近百點，權值股台積電小漲5元，觸及579元，聯發科漲10元，觸及705元。

台股昨（28日）一度漲逾百點，但尾盤漲幅收斂，終場上漲47.73點，收在16935.63點，成交值為2592.47億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超54.87億。自營商買超37.59億，投信買超4.93億，外資及陸資賣超97.39億。

周三美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派訊息，不排除持續升息對抗通膨，美股四大指數僅那斯達克指數收紅，道瓊下跌74.08點（或0.22%）至33852.66點，那斯達克指數小漲36.08點（或0.27%）至13591.75點，標普500指數挫低1.55點（或0.04%）至4376.86點，費城半導體跌32.93點（或0.90%）至3609.48點。