黑人陳建州遭前黑澀會美眉大牙（周宜霈）爆料，指控11年前到香港錄製節目《18／22》時，在飯店遭到對方背後環抱、強壓在床，就算向他表明結婚後不應該有這樣的行為，仍遭回應「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」不過陳建州針對此事馬上否認，並表示會採取法律行動。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二日聲量趨勢，可以發現6月27日大牙爆出黑人11年前性騷擾舉動後，網路聲量單日突破142,890筆；截至今（28）日上午10點40分為止，已累積159,297筆網路討論，如今前黑澀會美眉成員貝童彤、丫頭（詹子晴）、鬼鬼（吳映潔）和小蠻（王承嫣）也陸續出面發聲了。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2023/03/30~2023/06/27）

▲貝童彤位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第51名。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2023/03/30~2023/06/27）

▲詹子晴位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第59名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2023/03/30~2023/06/27）

▲鬼鬼 吳映潔位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第1名。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

貝童彤第一時間力挺大牙！曝多年前就知道：盼當事人正視自己的行為

貝童彤針對大牙爆料遭陳建州性騷擾事件，透過經紀人在第一時間回應，「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年」，盼當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正，希望社會大眾也能以此為警惕，保護自己、尊重他人。

丫頭談大牙是《黑澀會美眉》中最堅強的人！希望MeToo運動喚起保護自己的重要性

丫頭雖表示自己不是當事人無法回應、不方便多說，但也心疼大牙要面對這樣的事，「她一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個，真心希望MeToo能讓大家了解保護自己的重要性」。

鬼鬼和小蠻首度發聲！非當事人均不多做回應

鬼鬼出席活動記者會時，因為怕重點失焦，面對記者提問僅回應「我不是當事人，我也不太方便回答，今天的重點還是我們的愛心活動，謝謝大家，辛苦了」。

小蠻則透過IG限時動態回應，「育兒整天，兒子睡了現在才有空拿手機，看到很多媒體朋友私訊我。我不是當事人，所以就不多做回應了。願世上所有的生命都能被善待，心簡單，世界就簡單。各位辛苦了，謝謝」。

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月27日至2023年06月28日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黑人陳建州』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。