藝人陳建州接連被大牙及郭源元控訴性騷，台灣首席吠陀占星師李靜唯查看黑人的塔羅密碼，直呼「就是一個很難搞的人」，還將他列入渣男名單前3名；批他至今仍認為自己沒錯，惡人先告狀，「真的是到現在還在演」。

李靜唯在臉書發文聲援大牙，她查看黑人的塔羅密碼，「就是一個很難搞的人」，愛情為「隱者」、財富在「戀人」，李靜唯直呼「這個組合應該會列在我個人『最顧人怨男人』口袋名單第1名，再直接升級為『渣男』名單前3名。」

李靜唯分析黑人的塔羅，「滿嘴謊言不說，甚至自大到以為可以在演藝圈呼風喚雨，重點還非常非常小氣。」加上一個比他更強的內人范范，「這對『模範夫妻』的組合在圈內應該很多人都敢怒不敢言，雖然我也納悶他們究竟憑甚麼如此張牙舞爪？」

李靜唯批黑人做錯事不認錯，還先下手為強，「真的是典型『愚人』、『皇帝』的作風，外表單純無害，內心強勢霸道。」另外她核定黑人的吠陀占星，大運走土星、流年走太陽，「典型『土星凌日』的相位，這一關肯定不好過，加上土星正坐他的事業宮，土星逆行讓他在事業及桃花長期累積的業力大爆發，冰凍三尺非一日之寒，這次的MeToo事件應該會狠狠給他一個大教訓。」