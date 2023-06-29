杜姓男子在2017年郵寄「槍殺情敵與前妻嗆不會被判死」的新聞報導恐嚇前女友母親，也還寄送有沈女裸照的明信片騷擾她的親友，沈姓母女提告求償150萬元，台北地方法院認定，杜男已構成侵權行為，判他須賠償共60萬元，可上訴。

沈女提告主張，杜男與沈曾為男女朋友關係，他因兩人分手心有未甘，竟寄送內有恐嚇字句之信件給她母親，又冒用她名義，偽造明信片，直接將她裸露胸部照片附上寄送給他人，損害她的自由、名譽、信用及隱私須負賠償責任。

刑事部分，杜男被依違反《個人資料保護法》等罪判處有期徒刑11月，可易科罰金確定。民事部分，台北地方法院認定，沈男已侵害沈姓母女之名譽、隱私、自由，且構成刑事犯罪，情節重大，判他共須賠償60萬元，可上訴。

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