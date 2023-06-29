選擇工作時薪資、福利很重要，一名女網友表示，偶然在網路看到一則彰化某餐飲業徵人訊息，正職起薪2萬8000元、月休僅4天；工讀生的時薪是160至175元，低於《勞基法》規定的176元，令她驚訝不已，多數人說偏鄉地區的薪資制度和福利不完整，當地整體薪資被壓縮，導致惡性循環。

原PO近日在論壇《Dcard》轉發一篇彰化某餐飲業的徵才啟事，共開出2個職缺，分別為前台助手及假日工讀生各1名。前台助手月薪是2萬8000元3萬4000元，月休4天；工讀生時薪160至175元，兩者都有三節獎金及業績獎金，有經驗者優先錄取。

原PO看完後非常吃驚，「月休4天？光是6月份端午連假就休4天了，時薪160至175元？」真是嚇死我了。」基本工資今年1月1日起時薪從168元調升為176元，可見該餐飲店開出的時薪低於現行《勞基法》標準。

網友認為偏鄉地區的整體薪資低、福利也有限，「鄉下地方開價都很沒水準」、「難怪鄉下口人口瘋狂外流」、「難怪大家都說勞基法只有北部適用」、「鄉下地方都容易這樣，沒辦法出去的當地人為了生活，有工作就只能加減做，而因為這種鳥薪水都有人會去應徵，所以當地整體的薪資福利就會上不來，根本是惡性循環」。