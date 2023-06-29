演藝圈Me Too事件連環爆，讓人不禁好奇究竟還有多少未爆彈?近來就有匿名網友在粉專「靠背影視2.0」指控W姓男星的渣男行徑，除了給出許多相關線索之外，更加碼爆料對方不僅四處約砲，還把演藝圈與藝文圈當成自己後宮， 引起網友猜測究竟是誰。

該名網友指出一名Ｗ姓男星，給外界的印象不外乎是「實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官...等等正義的角色，身材又好，還有一點藝術家的憂鬱氣質」，接著指出當對方跟她釋出好感時，有種被欽點的感覺，雖詢問不是有交往對象?但該男星僅表示媒體報導都是捕風捉影，而進一步交往後，覺得男星與表面上營造出來的藝術家形象有種詭異的落差，最後在漸行漸遠下協議分手。

不過該網友指出分手後，耳聞某位女生提起Ｗ先生暗示要約砲，不過由於知道他的套路便果斷拒絕，後來甚至聽到越來越多的案例，不外乎都是一開始只是表達關心生活，接著對話便朝私密方向前進，而且完全不管對方是否有另一半，雖然多數女性都覺得被W男星騷擾，但卻始終沒辦法去防範，接著更爆料「在媒體上有公開承認交往的女伴們，都必須不斷承受他在有伴侶的情況下，持續在外跟其他女生發生關係」。

該網友指出W男星除了把演藝圈與藝文圈當成後宮外，還會利用自身條件影響製作單位或導演在編劇或卡司上的決定，像是好幾齣劇原本不是以他為主，最後在演出時卻變成他的個人秀，此外，還曾把跟他發生關係卻又不想見到的女演員、工作者等，用自身「專業」將對方排除掉，無奈的是這些事情沒有所謂的「證據」，而且說出真相恐怕會丟掉工作，最後指出W男星如今願意公開放閃穩交對象，對方是擁有眾多廣告代言的女演員，也更時常在媒體面前表達對W男星的崇拜之意，讓網友相當好奇，紛紛根據線索推測究竟是何人。