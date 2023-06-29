勞動部7月1日登場的「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」，包括台積電等72家知名企業，提供5000個以上職缺；綜觀北台灣的7個縣市，大約占全台面積四分之一，總人口數卻達45％之多，從金融市場到大多數高薪的工作機會都集中在此，台灣進入後疫情時代，鄉鎮如何留住每個世代的居民，成為近幾年一直在探討的話題。

線上收聽遊歷全台秘境！台灣地方創生基金會首創聲音地圖

「嘎、嘎、嘎」的台灣藍鵲叫聲，或是潺潺的溪流聲，網頁平台以台灣地圖作為基底，每一個黃色圓點則是代表一個在地的奮鬥縮影，75個故事網羅蹲點地方的地域實踐者，遍布各種年齡與事業類別，全都來自「台灣地方創生基金會」的理念與推動。信義房屋在40周年時支持成立這個基金會，希望在社區一家計畫多年基礎下，為社造組織建立商業模式，為台灣創建一個生生不息的地方創生生態系。去年啟動的「地方創聲」Podcast節目行銷台灣之美，更建置全台首創的「地方創生聲音地圖」，目前規劃採訪收錄120個地方創生團隊，錄製每段約5分鐘的「聲音故事」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，在「聲音地圖、地方創生」最近一個月的熱門關鍵字當中，相關字詞為「地方」、「分享」、「文化」、「發展」等等，都是大眾關心的。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

地方創生的最後一哩路是「教育」

台灣地方創生基金會創辦人陳美伶在2018年前往宜蘭南澳，她觀察當地人口結構老化，第一代長者大多是漢人，第二、三代變成原住民居多，很多當地小朋友需要更多學校之外的關心跟照顧，陳美伶認為，地方產業振興，年輕一代的留鄉能力養成是相當重要，倘若教育這塊拼圖沒有補上，地方創生不會完整。

學校就像孩子的第二個家，在南澳落地實驗的「小人小學」，是個談家庭跟親子關係的自媒體品牌，以陪伴親子共同練習情緒、關係為出發，設計學習場域、學習教材，更做親子間的溝通橋樑。創辦人「扣扣」陳子倢自認是小叛逆的女孩，自有方式跟當地孩子們的溝通，教他們生活技能、認識南澳當地的一切，為其注入生命力。

「陪伴爸媽成為更好的父母，」一直是探索的目標之一，叩叩舉例，在台灣經濟剛起飛的年代，許多小孩是「鑰匙兒童」，家長忙於工作，孩子對父母「陪伴」的質量跟記憶相當少，他們很難知道要如何做一個好父母。當這些孩子長大後，年輕世代的父母出現了，思考「是不是要增加時間去陪伴我的孩子？如何帶領孩子認識這片土地？」、「是否提高我們陪伴的價值，讓孩子成為更好的人」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年5月27日至2023年6月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》以人工智慧篩選符合主題之關鍵領袖，並分析社群經營成效之工具。《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。

《Fanti人群輪廓分析》已累積超過200萬臉書使用者，透過使用者的公開資訊，分析該使用者之性別、所在地區、興趣、好友數等資料，並分析使用者與粉專的互動行為，掌握粉專粉絲結構樣貌、粉／黑比例、競爭品牌粉專粉絲比較等。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『聲音地圖、地方創生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)、「探索概念」(註5)、「社群活躍度」(註6)、「好感度分數」(註7)、「好評影響力」(註8)、「關鍵字風暴」(註9)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。