「微風女神」郭源元昨（28日）發長文控訴遭「黑人」陳建州性騷2次，強調現在決定說出來的原因是：「我不想讓大牙只有一個人」」，貼文掀起巨大迴響，許多網友都認為郭源元文筆極好，讓網友全看哭，而第一個指控黑人性騷、反被求償1000萬的大牙留言：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！」郭源元發文湧入眾多藍勾勾名人打氣留言。

郭源元在臉書自述Me Too經歷，控遭遭黑人性騷2次，第1次是在陳建州的松菸辦公室，她突然從後面被環抱、強迫索吻，第2次是她被載到家裡，遭試圖侵犯，直到郭源元放聲大哭，黑人才停止。她坦言，現在已沒有證據留下，對黑人也已不存在原諒或不原諒的心情，因為這件事在她心裡很早以前就過了。

但她現在會說出來，只因為「我不想讓大牙只有一個人」，讓網友全看哭，對此，指控陳建州性騷、反被求償1000萬的大牙留言：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」大牙老公也留言：「謝謝妳的勇敢」。

小嫻看哭了。（圖／郭源元臉書）

發文也湧入一整排留言力挺，「丫頭」詹子晴：「#謝謝你讓大牙不是一個人，心疼你們的勇敢。」小嫻則留言：「我都看哭了！加害者太噁心了，謝謝妳那麼勇敢，謝謝妳不想讓大牙只有一個人。梁一貞說：「大牙的文章幫她加油留的言，竟然有人問我要證據！這個時候你就發文了，天在看，真的你們很棒一定要加油」。

法界、政治名人也力挺，醫師許書華說：「『我不想讓大牙只有一個人』這句真的又好哭又敬佩」，律師李怡貞：「謝謝妳站出來，德不孤必有鄰，不怕」，議員黃捷：「謝謝你們勇敢說出來！支持你們！」

整排藍勾勾名人都挺郭源元。（圖／郭源元臉書）

對於郭源元的控訴，黑人透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應」。

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