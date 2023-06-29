玉山金董事長黃男州表示，台灣今年整體經濟成長率，上半年在消化整體的庫存，第一季經濟成長率是負的，但是逐季會提升，今年整體來看「保2」有挑戰，但並不是全然沒有機會。「這需要我們共同的努力，包括產業界、金融業，我們共同努力，當然也是希望今年台灣整體的發展會有不錯的成績。」

因應場變化，黃男州表示，目前玉山整體股債部位合計達新台幣1兆元左右，投資部位算相當大，其中最主要以債券為主，在股票投資方面，玉山一向維持相對穩健策略，整體布局不算很多。他強調，所有投資都有風險，因此一定要衡量報酬及風險的平衡，才是最好策略。

玉山銀行推動友善金融，持續打造無障礙服務環境，設置多項無障礙設施，包括無障礙櫃台搭配溝通字卡、寫字板、真人文字客服及各式標示的點字說明貼紙等多元溝通工具。另於2022年起優先在學校及醫院等設置視障語音ATM，預計今年底前擴及全台139家分行。在數位友善方面，於官網設有金融友善服務專區，並取得國家最高「無障礙網頁AAA標章」、首創行動銀行語音OTP綁定裝置服務、玉山 Wallet結合顧客常用的繳款、帳務查詢等服務搭配手機原生朗讀功能，引導顧客更快速找到所需服務。

因應高齡社會來臨，玉山銀行與臺北市聯合醫院合作，推動「失智金融友善計畫」，進行擬真模擬教育訓練，輔導同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務；與警政署及各醫療機構舉辦高齡友善講座，分享失智及防詐議題，提升高齡顧客金融認知及保健意識，並搭配玉山銀行「安養信託」服務，保障其資產安全。