經濟部工業局與日台交流協會協助推動台日產業合作，首先由HTC G REIGNS及日本世代物業管理公司簽署合作備忘錄。雙方將一同打造5G智慧住宅解決方案，透過佈建住戶專用的5G專網，不僅能提供高安全性、舒適且人性化的智慧物聯網居家環境，更可以利用5G專網結合AI影像辨識技術實現智慧保全，實時監測並追蹤進出大樓的可疑人士、潛在的災害源如異常熱源，以及掌握水電、瓦斯等的使用狀況。此外，還可透過大數據分析進行節能或使用異常監控，提供更有效和安全的物業管理服務。

除此之外，HTC G REIGNS和日本世代物業管理公司另計畫合作推出虛擬實境看屋服務。藉由5G VR的高頻寬、低延遲特性，提供賞屋或租屋客人享有沉浸式VR看屋體驗服務。未來無需舟車勞頓至現場即可猶如真實置身於房屋空間內，感受建設公司所提供的獨特空間氛圍與設計感，亦可協助租屋消費者進行遠端看屋體驗，協助其快速且有效率地完成房屋物件篩選。此創新的VR看屋體驗能為消費者和物業公司節省交通往返時間與成本，開啟5G VR看屋應用新商機。

本次台灣網通業者以「5G TEAM TAIWAN」在「COMNEXT 次世代通信技術展」上展示5G解決方案及5G AIoT應用成果，顯示台灣於全球5G供應鏈中，足以擔任優質且可信賴之夥伴，透過與國際廠商之多元合作，台灣將拓展5G應用領域，壯大5G生態系，並促進海外與台灣雙方協同效應。未來，將致力於共創台灣與國際業者雙贏合作新局。