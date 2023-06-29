藝人大牙（周宜霈）日前發文指控黑人陳建州性騷擾，陳建州全盤否認並求償1000萬元，而當晚「微風女神」郭源元也站出來踢爆陳建州的惡行，力挺大牙：「我不想讓大牙只有一個人」，但遭到陳建州否認，強調自己不再針對莫須有的指控回應。對此，有網友就翻出3年前陳建州曾在臉書寫下，「願意認錯，是高尚的勇氣」，打臉狂酸：「所以你要為Me too認錯了沒？」

藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年與前老闆「陳先生」一同至香港錄製節目，沒想到晚間回飯店時，他硬闖房間並意圖不軌，對此，陳建州否認指控，二度貼出律師聲明並求償1000萬新台幣，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，不甘示弱地說：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

郭源元也在社群上寫下逾千字長文，內文揭露陳建州對她「2度性騷擾」的舉動，指出第一次是在辦公室等待期間，被他突然從後面環抱起來，雙腳離地，直到應他要求親吻其臉頰後，才被放開；第二次則是對方以「送衣服及鞋子」為由，邀請她見面，被帶進陳建州家中的房間，男方還把她丟在床上「強壓」，等到她放聲大哭，黑人才像是突然醒來，變回有禮又溫柔的「放過她」。對此，黑人依舊否認，強調「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

大部分的網友認為大牙、郭源元的說法較有可信度，看見黑人持續否認的態度，有網友回憶起2020年1月范瑋琪的失言風波，當時范瑋琪在私人臉書上罵時任行政院長蘇貞昌「狗官」，隨後雖然發文道歉，當時陳建州轉發妻子的道歉文，並寫下「永遠不要放棄尋找妳內心那個最好的自己。願意認錯，是高尚的勇氣。I LOVE YOU」。

事隔3年，陳建州面臨Me too風暴，該文章也被網友翻出來並狂酸，「所以你要為me too認錯了沒」、「表面裝的一副自以為人品高尚，私底下仗著權勢性騷性侵小女生，有夠噁爛」、「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「所以現在看起來是沒有要認錯，要否認到底了。也好，那拚命求生的模樣，會讓隨後到來的死亡更加耀眼，就硬撐到底，看看會不會社死」、「你願意認錯嗎？牙起來可是要人命啊」。

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