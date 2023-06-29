國軍軍事校院新生昨（28日）正式報到，新生們在道別家人後，踏入校門第一件事，就是剪去頭髮、換上軍服，準備正式展開全新的軍校生涯。但不少現役及退役軍官笑稱，三軍官校新生最怕的不是區隊長或學長姊，而是拿著剪刀，等著替這些新生「項上取髮」的「髮婆」，從過去歷年的國防部長、參謀總長到現任基層軍官，全都要心甘情願向她「低頭」。

趙麗卿。(青年日報提供)

據《青年日報》報導，為確保軍事校院新生在調適教育和入伍訓練期間的健康和安全，陸、海、空軍三軍官校暨空軍航空技術學院新生（28日）報到時，首先實施快篩檢疫、尿液採檢等事宜，並依個人意願接種流感疫苗，再進行後續報到作業。子女即將適應軍校生活，家長亦鼓勵孩子們勇於接受挑戰，通過入伍訓練洗禮，邁向軍旅新起點。

而國防大學各基礎學院新生則統一在中正嶺校區實施調適教育，包含理工學院、管理學院及政戰學院入伍生，由專人引導進行報到手續；考量近期新冠肺炎和流感升溫，亦同步先進行體溫量測與快篩檢疫，確保人員健康無虞。

為期一週的軍校新生調適教育，目的在使新生循序漸進，適應軍校生活節奏和管理，期間將施予軍人武德教育、營務營規教範、心輔教育、軍法紀教育、基本教練、中暑防治、校園參訪、體能活動、軍歌教唱和入伍訓練課程說明與整備等，以迎接後續之入伍訓練。

趙麗卿。(青年日報提供)

趙麗卿(左二)。(青年日報提供)

事實上，過去《青年日報》曾專訪過一名服務陸官逾50年的資深理髮師，凡是陸軍官校畢業的學生，或曾在陸官受過訓，都會知道這名傳奇人物一趙麗卿，不熟的人稱她「髮婆」，熟一點的則暱稱「趙姐」。

趙麗卿從民國58年開始到陸官服務，當時的她只有12歲，還是位學徒，連理髮刀都不能碰，每天要做的就是洗毛巾、洗頭、刷地板。民國76年開始，趙麗卿開始負責長官理髮部，為高階長官服務，空閒之餘則支援學生指揮部、入伍生團理髮。

與顧客維持多年的信任，讓趙姐與學生及長官培養出深厚的情誼，許多長官退伍後還會聯絡，甚至回來找她理髮，趙麗卿表示，這份工作最棒的地方，是看學生，由民轉軍、從學生到畢業任官、甚至擔任重要職務，這份際遇很奇妙，彷彿一份簡單的工作，卻陪伴許多人度過精采的軍旅生涯。