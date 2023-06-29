馬刺救星文班亞馬（Victor Wembanyama）在NBA官網上的身高為7呎5吋（約226公分），但這並非官方量測的數據，根據《ESPN》報導，馬刺已替文班亞馬測量不穿鞋的真實身高，數值同樣是驚人的7呎3.5吋（約222公分）。

文班亞馬在各大籃球網站的身高數據不一，通常會列在7呎2吋（約218公分）到7呎5吋之間，NBA在選秀指南將文班亞馬的身高標為7呎4吋（約224公分），不過仍不是正式測量數據，大多數新人都在選秀會前的聯合試訓中接受身高測量，但當時文班亞馬所屬的法甲聯賽尚未結束，所以無法趕上此次的試訓。

7呎3.5吋的身高，也讓文班亞馬空降成為聯盟中第2高的球員，僅次於火箭「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）的7呎4吋，才剛被巫師交易到塞爾提克的明星前場波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），身高也來到7呎3吋（約221公分），身為長人的波爾金吉斯生涯在三分線外的命中率，更是優秀的36%高水準。

一直以來NBA球員謊報身高的狀況相當嚴重，聯盟官方在2019-20年賽季要求球員脫鞋測量身高以確保真實性，導致眾多球員身高大幅縮水。太陽超級球星杜蘭特（Kevin Durant）則是例外，外傳他為了打上小前鋒位置，因此上報6呎9吋（約206公分）數據給聯盟，不過當杜蘭特與許多內線球員站在一起時，可看出身高比他們高出一小截，而杜蘭特實際身高為6呎10吋（約208公分）。