教育部29日公布學費減免等相關方案內容。（圖／教育部提供）

民進黨總統參選人賴清德日前拋出補助私立大學學雜費的議題，行政院則加碼要讓高中職學費全免，並在今（29）日的院會排入「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」報告，經討論後正式拍板，私立大專院校生每年可獲得3萬5000元的補助，能照顧63.4萬在學生；高中職學費則全面減免，並加碼公私立大專弱勢補助1.5萬至2萬及學貸延長等措施，新制預計將於2024年2月正式實施。

賴清德日前提出，為縮短公私立大學的學雜費落差，預計補助私大生學雜費5成以上，由於公私立每年平均學雜費差距近5萬，因此推估方案至少為2.5萬；行政院長陳建仁隨後也稱，將搭配擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全免，以及學貸延長3個配套方案，並於今日通過規畫。

教育部本次提出拉近差距「1+3」方案，進一步減免私立大專學雜費3.5萬元，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬、全面落實高中職免學費，以及精進學貸申貸及還款措施等3大配套措施，減輕學生家長經濟負擔；此方案將由行政院額外編列預算，由政府全數支應，不會排擠現有教育預算，更不會增加學校負擔。

教育部表示，當前89.3萬名大專學士班學生，有59.1萬名私立大專學生需負擔較高的學雜費，比例將近3分之2；目前獲得教育部學雜費減免、弱勢助學計畫及相關部會獎助學金的學生約有18.5萬名，其中高達14.4萬名學生就讀私立大學，比例將近8成，；不過即使如此，這些獲得助學補助的14.4萬名學生，也僅占59.1萬名私立大專學士班學生的25%，其餘75%的私立大專學生都未獲得政府補助，「學校雖有公私之分，但學生應無公私之別，此次拉近公私立大專學雜費差距，將是落實教育平權的關鍵措施。」

教育部進一步指出，政府也針對公私立大專院校弱勢學生加碼補助。除原先家庭年所得在70萬元以下的學生定額減免學雜費2萬元外，也新增「家庭年所得70萬至90萬元定額減免學雜費1.5萬」，不僅加碼減免金額，更擴大家庭年所得的補助級距；同時也擴大高中職全免學費範圍，新增納入「普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬」的學生，達到公私立高中職全面免學費。

教育部表示，因應近來物價上漲及支持生育政策，就學貸款也放寬申貸門檻並納入養育子女做為級距，學生家庭年所得在120萬以下均可申貸；如學生家庭有2名子女（含學齡前及就學階段），家庭年所得則放寬至148萬元以下均可申貸；如學生家庭有3名以上子女，則不限家庭年所得均可申貸；在學期間都免利息。

針對目前正在還款中的43萬貸款人，教育部參考受雇者平均薪資並將薪資收入及養育子女的連動負擔納入考量，將緩繳本息的申請門檻，由現行的月收入未達4萬元，放寬至月收入未達5萬元，且每增加養育1名子女再多放寬月收入門檻1萬元。

教育部舉例，養育1名子女者得申請緩繳本息門檻放寬為月收入未達6萬元；2名子女者，門檻放寬為月收入未達7萬元，依此類推。另外也將緩繳本息、只繳息不還本(只繳交利息不用償還本金)的申請次數，由目前的8次（8年），增加為12次（12年），希望透過進一步放寬緩繳本息門檻及申請次數，協助貸款人降低還款負擔。