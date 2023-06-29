美國政府對出口至大陸的先進半導體設下嚴格限制，近日再傳出當局有意加強制裁力道，就連輝達推出的改良版A800人工智慧晶片都可能被禁止，引起市場熱議，而在美國不斷限制大陸晶片業的背景下，美國商務部下轄的工業與安全局（BIS）擁有審核權，扮演至關重要的角色，等於直接決定了輝達及美系廠商大陸業務的生死。

CNBC報導，工業與安全局負責實施美國的出口管制制度，決定廠商的產品是否符合相關規定及能否出口至大陸，對企業的利潤產生直接的影響。商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）就曾公開表示，工業與安全局在維護國家安全的工作上是「小而強大」的機構。

去年，工業與安全局先禁止輝達在未經許可的狀態下出口頂級A100和H100晶片至大陸，後來輝達推出一款符合規定的A800晶片，無須通過審核就能出口至大陸，但近期傳出美國有意加嚴人工智慧晶片的出口規定，A800恐被列入範圍，而工業與安全局掌握決定權。

目前官方未有進一步動作，輝達則出面淡化輿論，首席財務官（CFO）克雷斯（Colette Kress）周三在財報會議上表示，此事不會對輝達產生直接的財務影響，但進一步的限制可能會損害公司未來的成長。