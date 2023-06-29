台北農產運銷公司（以下簡稱北農）26日召開股東會、董事會並改選人事，然而農委會及青果社缺席，造成流會。《美麗島電子報》董事長吳子嘉怒批，農委會主委陳吉仲輸了就翻桌，並指稱北農改建160億元工程款引發覬覦，「他們手都要伸進來了。」

農業專家「LIN BAY好油」林裕紘昨（28）日在節目《關鍵時刻》指出，北農這幾年引起軒然大波，最大原因就是北農市場改建，現址建成已4、50年了，20幾年前就說要改建，原本預算是提140億元，但後續不斷增加到160億元，林更表示，相比北農，一般批發市場改建案7、80億元就夠了。

吳子嘉則分析，在北農董事會選舉裡面，台北市政府只有5席，農委會派跟其他派系占9席，這是長久存在的結構，現在這個結構沒有改變，只有雲林縣前縣長張榮味領導的農會派跟台北市政府和合作了，結果民進黨開始發動攻擊。

吳子嘉直言，對民進黨來說，「跟你合作就是好人，跟台北市政府合作就是菜蟲，輸就翻桌。」吳稱陳吉仲輸了就應該認輸，中央跟地方合作，大家都有取得面子；另有關北農改建的160億工程款，吳大喊這點更可怕，「大家要注意一下，他們手都要伸進來了。」

吳子嘉強調，陳吉仲是非常核心的小英男孩，蔡英文非常喜歡他，且陳過去走社運路線，打著社運正義路線之名進入官場，「但到政府後跟民進黨沆瀣一氣，都在做民進黨不敢做的事。」