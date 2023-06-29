●蘋果周三上漲0.63%，收在189.25美元，盤中最高站上189.90美元，為連續第2日改寫盤中和收盤新高，市值來到2.98兆美元，距離衝破3兆美元大關更近一步。蘋果尚未曾在收盤時市值達到3兆美元，去年1月3日蘋果股價漲破180美元，盤中市值一度超越3兆美元，被形容為「富可敵國」。此前外媒報導，蘋果股價只要站上190.734美元，市值便能衝破這個重大里程碑。

●AI晶片股王輝達（Nvidia）收跌1.8%，給標普指數帶來最大的拖累。《華爾街日報》援引消息人士報導，美國最快可能在7月初對出口中國的AI晶片實施新的管制措施，要求輝達和其他晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨，且這次可能擴及輝達專為中國設計、規格降低的A800。輝達財務長Collette Kress表示，美國收緊AI晶片出口中國的管制雖然不會對輝達立即造成實質性的影響，但長期而言，美國晶片產業將永遠失去在中國的發展機會。受此打擊，主要晶片股幾乎全軍覆沒，應材跌1.72%、英特爾跌1.55%、高通跌1.88%、超微跌0.2%。費城半導體指數收跌0.9%，但今年來已大漲逾42%，表現遠優於標普500指數（漲14%）。

●網飛（Netflix）獲投銀Oppenheimer調漲目標價，周三股價收漲3.06%，為429.84美元，是標普500指數漲幅最大的個股之一。

●包裝食品大廠通用磨坊（General Mills）全年獲利預測意外疲弱，股價下跌逾5%，收在76.72美元。

●美光（Micron Technology）盤後上漲逾3%。該記憶體晶片大廠上季財報優於市場預期，且本季展望樂觀，受惠於AI產業蓬勃發展帶動對美光記憶體晶片的需求，以及其傳統PC和智慧手機市場供過於求的情況持續緩解。該公司第三財季（截至6月1日）營收年減 57%，為37.52億美元，但優於市場預估的36.5億美元。經調整後每股虧損1.43美元，遠不及前一年同期的每股盈餘2.59美元，但優於市場預估的每股虧損1.61美元。展望本季，美光預期營收介於37億～41億美元，分析師預期為38.8億美元。美光預估第四財季經調整後每股虧損介於1.12～1.26美元，市場預估為每股虧損1.07美元。