現代人重視養生，有人疑惑吃辣是否能延長壽命，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，雖然有研究指出，相較於不吃或少吃辣椒者，常吃辣椒者的死亡風險、癌症死亡率等較低，但只能證明兩者有相關性，不代表吃辣能延長壽命。民眾要長壽還需均衡飲食、運動、正常體重、良好睡眠，及避免菸酒。

黃軒在其粉專貼文表示，有兩份研究指出，常吃辣椒的人比起少吃辣椒的人壽命來得較長或是死亡率降低。第一份為《英國醫學期刊》上發表的研究報告，該研究分析近50萬人的飲食與健康，追蹤時間為7年。研究有幾項發現：1.每周吃辣1~2次的人，其死亡風險降低了10%。2.每周吃3~5次，或每天吃辣的人，風險降低約14%。3.此相關性在於心肺系統疾病的人中尤為明顯。

另一項由美國Cleveland Clinic團隊進行的統合分析顯示，從5個主要的全球最大健康數據庫（Ovid，Cochrane，Medline，Embase和Scopus）中，針對對4729項研究進行篩選，最終納覆蓋超過57萬人的健康和飲食記錄。分析者把參與者分成「常吃辣椒」和「不吃辣椒」兩類，得到數項結論：前者較後者的全因死亡率降低25%、心血管死亡率降低26%、癌症死亡率降低23%。

黃軒表示，上述研究是顯示吃辣與死亡、癌症等風險降低有關，均屬觀察性研究，並不能確定吃辣食物就能長壽。研究者只是發現兩者間的相關性，但無法確定是否存在因果關係；此外，研究無法排除其他可能的影響因素，例如參與者的飲食習慣，生活方式、遺傳因素等。

他表示，民眾別以為單純吃辣就能延長壽命，要達到健康與長壽，還需均衡飲食、定期運動、維持正常體重、避免菸酒、保持良好的睡眠習慣等。

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