男子阿強（化名）去年3月在北高雄一處道路疑似故意開車加速撞擊孩童小明（化名），所幸路人先為小明處理後送醫急救，小明逃過死劫。阿強主張他因罹患「血管疾病引起之認知障礙症」，不知道自己在做什麼事情。橋頭地院法官考慮阿強已經與小明的家人和解，並為他求情，依殺人未遂罪判處阿強2年徒刑，並要求在執行刑期前先監護阿強1年。

阿強當時在北高雄一處道路上看到民宅旁的小明在路旁玩耍，竟然開車並從10公里加速至33公里，直接從後方撞擊小明。小明因車禍右小腿創傷性截肢，經好心的路人見狀緊急包紮止血，並送醫急救，保住一命。

阿強在事發後留在現場，向警方自首。阿強辯稱，自己因為罹患「血管疾病引起之認知障礙症」，記憶力、判斷力、認知功能均有受損，案發時他誤以為要去台南成大醫院開會，才會開車出門。他當時沒有發現小明在車子的前方，並非故意撞擊小明。

經高雄凱旋醫院鑑定，阿強沒有精神病史，身心發展正常，但他曾經動過心臟與腦部手術，在醫院時出現譫妄症狀，認知功能及行為均混亂，且有幻覺產生，其行為符合「血管疾病引起之認知障礙症」。且在阿強車禍後接受警方詢問時，出現言談不切題、表情怪異、記憶錯亂等症狀，可判斷阿強在犯案過程應有受疾病影響。

但判決書也指出，阿強在車禍前有40分鐘從其住家安全開車到事發地，也可以依照紅綠燈行駛，碰到前方機車速度較慢時也會減速，其行為與正常駕駛人一樣。阿強對此也坦承可以正常開車，紅燈停、路燈行。

法官考慮諸多因素後，雖然認為阿強的病情並非嚴重到影響車禍時的理智，但他在事後已經與孩童的父母親達成和解，且已經給付全額賠償金。加上考慮阿強罹患「血管疾病引起之認知障礙症」，在偵查中得持續接受輸血治療，否則可能危及生命。

法官審理後依殺人未遂罪判處阿強兩年徒刑，並應於執行刑期前，要求阿強在相當處所或以適當方式，施以監護1年。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。