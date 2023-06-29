2018年擔任駐奈及利亞駐館長的楊文昇，提供駐館雇用的當地女清潔工費用，與她在職務宿舍「脫光光洗澡」後嘿咻，去年他遭懲戒法院判決休職1年；他另涉嫌以不實單據報支「館長交際費」483多美元，台北地檢署29日依貪汙罪之利用職務上機會詐取財物罪將楊起訴，但考量他主動繳回犯罪所得，請法院依法減輕其刑。

檢方起訴指控，楊文昇在2018年7月9日到2020年9月17日間擔任駐奈及利亞公使，綜理駐奈及利亞台北貿易代表處業務時，涉嫌將自己與配偶、女兒聚餐或供個人日常生活所需的用品或食材消費，報支「館長交際費」，詐領總計483.36美元。

檢方考量楊男在偵查中自白犯行，並主動繳回犯罪所得，且犯罪所得都在新台幣5萬元以下，犯罪手法、型態，對社會秩序、風氣尚無重大戕害，情節輕微，符合貪汙罪的減刑規規定，請法院減輕其刑。

另楊文昇在2018年任職館長期間，僱用奈國當地的女子擔任館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與職務宿舍之清潔工作，她在同年9月26日白天向楊男請求協助母病醫療費，並稱願意do anything。

楊利用女清潔工需錢孔急，於當日傍晚運動畢擬在館長職務宿舍沖澡時，開口問她是否願共浴？她即主動脫光衣服與楊共浴，浴後並同床共枕發生性交行為，而為有對價之性交易，隔天楊男給錢資助她母親醫療費。

懲戒法院認為，楊男身為駐外代表，竟與所屬雇員在職務宿舍發生性交易行為，言行失檢、逾越分際，有害我國政府之國際形象，考量他坦稱與女子「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」等語，稍見悔悟，判決休職1年。