「第九屆兩岸智庫學術論壇」28日上午在浙江湖州舉行，匯聚逾60位大陸與台灣的兩岸關係研究學者齊聚交流。與會台灣學者指出，會上大陸學者對明年台灣大選的關心程度勝過以往；同時，本次大陸學者較少談及「武統」，會議氣氛良好。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山會後受訪時轉述，論壇上大陸學者較關心台灣選舉，但無論誰當選，大陸都會按照自身的形式、步調來做，基本上不會受到影響。

趙春山指出，與會大陸學者認為，明年選戰就是一場「戰爭與和平」的選擇，如果民進黨上台，一定是往不好的方向走、兩岸關係不佳；若國民黨上台，兩岸雖會和平，但不必然馬上就會恢復對話，除非把九二共識講清楚。

趙春山在會上發言說，這次台灣大選非常重要，涉及未來幾年內的中共對台政策。他判斷，大陸國家主席習近平不可能讓兩岸關係繼續維持在不統不獨的狀態，明年選舉以後，台灣無論何黨執政，都要面對北京促統的問題，促統方法則是從深化交流到融合發展。

趙春山引述大陸學者說法指，台灣官方如果繼續拒統，大陸就會片面按照其進程進行，而不因台灣的選舉結果，妨礙其整體對台政策主軸：即交流、融合、統一，最後是民族復興的路線圖。

趙春山說，會上兩岸學者的共鳴在於，談武統者很少，還是強調交流、和平的重要，「我覺得氣氛是非常不錯」。他說，這次論壇的主軸是融合發展，陸方認為不要光是交流，也不能忽略融合發展，基本上仍是往和平統一的方向走。