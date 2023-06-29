最近揭開性騷擾真相的「MeToo」風波從政治圈、藝文界燒到演藝圈，許多男星如許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等都一一落馬，近期「黑人」陳建州也被「大牙」周宜霈指控過去到香港工作時，在飯店被性騷擾，她不想被冷凍只好婉轉拒絕，見此，網紅「時尚編輯的真心話」稍早發文表示，從這波運動看來，受害者都有個令人心疼的特質，「就是他們說到底都是善良有禮的人」。

時尚編輯說，大牙也好，先前傳出的短今也是，眾女星都在發文中表示，遇到性騷擾的那刻當下真的會呆掉，又因為不知道怎麼處理，有些人傻傻被摸，有些人不願翻臉，只好提一堆理由請對方離開。時尚編輯說，就是因為善良有禮貌，這些人在第一時間還是會使出過去的教育和人品，保持禮貌和鎮定，裝作沒事的對待加害人。

網紅「時尚編輯的真心話」發文。（圖／翻攝自時尚編輯的真心話臉書）

時尚編輯說，而這種共通點特別常出現在亞洲社會，大家從小被教育不能輕易說「NO」，否則就會被看成不合群、沒禮貌的人，好像持反對意見就是自己的錯，而她從小到大脾氣都是如果遇到不同意的事，不論對親友或第一次見面的人，她都習慣表達真實想法，不管場面會不會僵掉，「但我真心希望，我們都可以不要再顧全無意義的大局了，特別是當你不同意、不願意的任何情況。」

時尚編輯進一步表示，其實說「NO」跟這個人有沒有禮貌無關，也不需要勇敢，它應該是每個人的基本人權，只是大家從小到大被灌輸的觀念太扭曲，一般人也沒有接受「NO」的雅量，希望可以藉由這次MeToo行動矯正大家的想法。

見此，網友回應：「真的，整個社會被教育得必須得忍耐，特別對於權勢，為了生存必須得如此」、「不敢say no還有一個原因是，男性的資格感會讓他們在被拒絕時憤怒，這會傷害女性」、「我覺得也是害怕當下只有自己一個人，努力say no可能會讓自己受到更可怕的傷害」，時尚編輯再回應：「是，當下情境當然沒有標準的應對方式或規則。只是我期望我們要改善現在的某些矯枉過正的觀念，一起創造一個習慣大家可以真實說不的大環境，這樣才不會養出更多看準每個人都不好意思讓場面僵掉而為所欲為的混帳東西。」

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