國防部27日深夜公布，有2艘俄羅斯海軍的「守護級」（Steregushchiy-class）護衛艦穿越東部海域，引起各界熱議，國民黨前立委蔡正元更直言，不相信俄軍的潛艇不會通過台灣海域。而目前，俄羅斯海軍有60艘潛艇，其中「北風之神級」彈道飛彈核潛艇的排水量，甚至還高於國軍排水量最大的磐石油彈補給艦。

國軍磐石艦。（中時資料照，羅亦晽攝）

蔡正元昨（28）日在中天政論節目《辣晚報》表示，在俄烏戰爭爆發後，中俄之間形成了準軍事聯盟，未來可能會看到俄軍軍艦與共軍軍艦，不斷地在台灣海峽、或是台灣東部海域出沒。蔡正元指出，目前俄羅斯擁有全世界最大、戰力最強的核潛艇，並直言，不相信俄軍的潛艇不會通過台灣海域，因為水面艦艇可以通過，潛艇為何不能？

目前，俄羅斯共計有60艘潛艇在服役，其中13艘是彈道飛彈潛艇，分別為：7艘「德爾塔級」、6艘「北風之神級」潛艇。「北風之神級」是俄羅斯最大的潛艇，排水量24000頓，比國軍磐石艦（20000頓）還大；在武裝方面，「北風之神級」裝備了16枚可攜帶核彈頭的R-30潛射洲際彈道飛彈，以及6座533毫米魚雷發射管。

「颱風級」核潛艦。（圖 / Shutter Stock）

另外，俄羅斯海軍還曾裝備世界上最大的「颱風級」核潛艦，該艦由前蘇聯紅寶石設計局設計，共建造了6艘，排水量高達48000頓，並可攜帶20枚R-39潛射洲際彈道飛彈，但在今年2月，最後1艘「颱風級」TK-208號退役，該型艦正式走入歷史。