周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.15點或0.70%，為456.05點。

全球主要央行的領導人在周三宣稱，為了抑制高通膨，需要進一步加強緊縮。但是他們仍相信，能在不引發全面衰退的情況下，做到這一點。

聯準會主席鮑爾說，接下來的會議會進一步升息。同時之間，拉加德證實了七月加息的預期，表示這樣的動作是「很有可能的」。

企業軟體公司Sage集團升5.1%，為918英鎊，股價來到近23年新高；此前摩根大通上調股票評級，從「中立」上調為「買進」。

新聞指出，美國正考慮對中國出口的AI晶片，實施新的管制措施。

晶片製造設備商艾司摩爾(ASML)大漲2.3%，北歐半導體(Nordic Semiconductor)升6.4%，推進科技股大漲1.92%，領漲其它板塊。

AJ Bell財務分析主管Danni Hewson說，雖然有人認為美國的規定會拖累歐洲科技股和半導體股，但是仍有迴旋空間。

美國衛生尖端為拒絕批准雷傑納榮製藥(Regeneron)的Eylea藥物之後，羅氏(Roche)大漲1.5%，同樣也推升Stoxx 600指數。

在摩根士丹利上調為「買進」之後，法國連鎖超市家樂福大漲3.0%。

線上雜貨零售商Ocado大跌5.0%；交易員認為，該公司股價下跌是因為媒體報導，亞馬遜已經拒絕了收購的出價。

瑞銀集團上漲1.1%，報17.75瑞郎；據知情人士透露，瑞銀正在考慮對瑞信裁員數萬人。

企業軟體巨頭思愛普(SAP)大漲2.2%，報123歐元；該公司執行長說，生成式AI可能會帶給公司巨大的成長潛力。