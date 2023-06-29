國邑*總經理甘霈表示，Liquidia為美國前二大開發曲前列環素藥物公司，專注於肺高壓疾病藥品的開發和銷售，簽約後，L606新藥用於PAH及PH-ILD二項適應症的北美市場後續臨床研發支出及商業行銷等費用將由Liquidia全權負責。而L606新藥未來也將由國邑*負責臨床開發至上市銷售階段之cGMP生產，並以雙方合意價金售予Liquidia；產品上市後，國邑*更可按銷售淨額級距收取雙位數的銷售權利金。

肺高壓是一種致命的罕見疾病，國邑*的L606主要用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）。目前治療PAH的藥物可分為口服、吸入以及持續注射三大類共16款藥，治療PH-ILD更只有2款吸入性藥物。目前吸入式藥物以Tyvaso/Tyvaso DPI為市場上主流，但因使用頻率為每4小時一次，每天4次，不僅睡覺時必須中斷服藥，上呼吸道也有毒性刺激反應，因此目前只有約8.6%的第一類肺高壓患者使用，仍有很大的市場空間，期待更方便使用的吸入藥物推出。

國邑*的L606屬於長效緩釋劑型，每12小時一次，每天2次即可；以臨床來看，不僅全天維持藥效，也可降低上呼吸道的毒性，因此相對容易受到醫生及患者採用。目前L606正於美國進行治療PAH的三期臨床試驗，3月時也向美國FDA申請擴大收案病患族群變更，加速臨床試驗收案速度。未來若順利取得藥證，國邑*不僅希望將L606取代現有吸入藥物市場，更希望利用其方便、副作用低的優勢，擴展至口服及注射市場。

據調研機構Delveinsight、弗若斯特沙利文及美國製藥公司-Insmed官網資料分析顯示，截至2021年美、歐、日、中的PAH及PH-ILD病患數已大於30.2萬人，且逐年增加。根據聯合治療公司(United Therapeutics，Tyvaso製造商)公司年報，吸入藥物Tyvaso/Tyvaso DPI在2020年的營收約4.83億美金，2022年營收達8.73億美金，年複合成長率高達29.15%，JP Morgan的市場預估至2026年可望超過20億美元。