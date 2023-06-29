群益投信表示，台股歷年除權息旺季大致從6月開始，歷經7月高峰後直至9月底，統計2017年以來台股大盤與各指數歷經除權息旺季後至年底表現，其中以臺灣精選高息指數平均上漲8.6%表現最佳，其次為台灣加權指數8.3%，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數6%、臺灣高股息指數5.8%。由於股息發放後有更多資金活水挹注台股，而其中預計將更有利於高股息標的，台股高息ETF進一步拉高股息，納入投資組合長期配置，除了每月可領固定的配息之外，未來更有機會創造不錯的資本利得，更是投資人存股與參與除權息行情的最佳利器，特別適合想兼顧參與資本利得與入息收益的投資人。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，每年6到9月是台股除息旺季及其容易影響大盤指數動能，不過在回檔過後，台股指數也有走穩向上的慣性。目前台股上市櫃家數超過上千檔，除了投資人所熟知具股價爆發力的高成長股外，當然也不乏高股息殖利率的企業，高殖利率概念股通常是市場動盪下不錯的選擇，台股高息ETF在此期間將會陸續領到成分股的股息，若再搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。

目前產業輪動快速，但因下半年進入電子旺季，台股主流仍是電子相關族群。今年台灣投資人兩大最愛的「半導體」與「高息」，在素有台灣最強產業之稱的「半導體」，因為配發高股息而成為人見人愛的「股市包租公」，讓「護國群山」搖身一變，成為股民們的「收益靠山」。因此「半導體」產業在上半年庫存調整完畢，下半年有望在需求面增溫下，營運落底翻揚，搭配「高股息」題材，而成為台股下半年最吸金的產業。