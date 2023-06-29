一名女大生最近搬到新的租屋處，房東提供電熱水器和定頻冷氣，她目前住了一個禮拜，冷氣一天大約開13小時，查看電表已跳了100度，20分鐘再看又跳了1度，驚呼「這樣正常嗎？」許多網友直指定頻冷氣和電熱水器超耗電，有女網友曾在男友洗澡時跑去看電表「簡直像用飛的」。

一名女大生日前在《Dcard》論壇發文指出，剛搬到新的租屋處一個禮拜，房東提供定頻冷氣和電熱水器，她每天開冷氣的時間大約在晚上10點到隔天早上11點，如果整天在家就會一直開著；電熱水器洗完澡就會關，而且2天開1次，因為第2天打開水龍頭前半段仍有熱水。

原PO查看電表發現已跳了100度，房東規定夏季電費一度5.5元，等於住了一個禮拜電費就達550元，她過20分鐘再去看一次，電表又跳了1度，哀號「這是正常的嗎？以後不敢開冷氣了。」

許多網友直言女大生租屋處的電器很耗電，「定頻冷氣＋即熱式熱水器超級無敵耗電，而且我冷氣吹涼就關，有一次男友在洗澡，我跑出去看電表，跟用飛的一樣快。」

也有網友分享定頻冷氣和變頻冷氣電費的差異，「定頻超耗電，第1個租屋處是定頻，一天只開2、3小時，第2間租屋處是一級省電，出門4小時以上才關冷氣，不然全年無休，兩邊每月用電數差不多。」