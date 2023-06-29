信義房屋西區英才店專員王虹協助一位人在國外的客戶售屋，因為屋主不在台灣，舉凡需要去國稅局、地政機關辦理的手續，都由王虹親自協助；此外，搬家、清潔屋況等，也都是王虹一手包辦。

王虹表示，曾有一名香港客戶預計退休後來台居住，因此委託她在台灣買了房子，沒想到碰上疫情，一回香港後，台灣就因疫情鎖國，2年沒有回台灣，第3年決定移民至加拿大，因此台灣的房子必須出售，她細心幫客戶處理海外授權事宜。

買賣完後，要處理房地合一稅事宜，王虹與信義代書鍾昌達細心的計算稅額，並將相關文件填寫好透過視訊讓香港屋主確認，再親自去辦理，而她也協助屋主清理房屋，好交屋給買方，透過視訊，一一將屋內櫃子打開，確認重要物品如何處理，助屋主了卻一樁心事。

而服務另一名香港客戶過程也十分波折，王虹回想，這名香港客戶跟他買房後，還沒交屋就驟然離世，他的媽媽從香港來台，因為疫情緣故需隔離21天，這期間，王虹協助客戶媽媽送餐，並將房子改買客戶媽媽的名字，省去繼承稅，後續這間房屋，客戶媽媽要出售給香港朋友，香港朋友原建議可自行找代書辦理，但客戶媽媽因為感念王虹的服務，堅持要透過王虹交易，讓王虹賺取服務費，彼此的情誼也永續流傳，客戶媽媽只要來台，都會找王虹聚餐敘舊。

王虹表示，每一次的服務，她都秉持著遇到困難想辦法解決的正向心態，而以上2個案例，都沒有前例可循，因此她只能一步步找相關單位詢問，也因客戶不在台灣，因此更要細心的替客戶到後續會遇到什麼狀況，替客戶分析清楚，以免後續來回增添不必要的麻煩。

而客戶也看到王虹幫她想的模擬情境都一一驗證，也加深了彼此間的信任，王虹表示，信義房屋的理念為「先義後利」，因此她只想著「可以幫客戶的部分就盡量幫」，自主的做了許多事情，不去想得失。

信義房屋的企業核心價值就是「以人為本、先義後利、正向思考」，也感動同仁「以人為本」服務客戶；不只是協助房子的買賣，更是經營人與人間的信任與情感連結，才能做出客戶讚不絕口的服務案例。