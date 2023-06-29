藝人大牙（周宜霈）日前發文指控黑人陳建州性騷擾，陳建州全盤否認並求償1000萬元，而當晚「微風女神」郭源元也站出來踢爆陳建州的惡行，力挺大牙：「我不想讓大牙只有一個人」，但還是遭到陳建州否認，強調自己不再針對莫須有的指控回應。對此，曾與郭源元共組女子團體「Breeze」的女星陳艾熙看見郭源元的發文，揭她私下人品：「一直以來都陽光開朗，對身邊的人都非常溫暖。」

藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年被前老闆陳建州性騷，沒想到陳建州全盤否認並求償1000萬元，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，不甘示弱地說：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」對此，郭源元也跳出來揭露多年前被陳建州性騷的經驗，並聲援大牙：「我不想讓大牙獨自一人。」勇敢的舉動被萬名網友讚爆。

曾與郭源元共組女子團體「Breeze」的女星陳艾熙看見郭源元發文，忍不住發文說道：「說真的我也不知道為什麼自己會有發這篇文章的衝動，也許真的是因為她的真善美鼓舞了我心裡的某些情緒。」她提及郭源元一直以來都陽光開朗，對身邊的人都非常溫暖，所以在看完郭源元的故事後，她感到一陣難過，同時也跟大部分的人一樣，覺得「太帥了」，而且完全不意外她選擇這時跟大家說這件事的起心動念，是為了不讓有同處境的人陷入孤單。

陳艾熙坦承自己有遇過，但她沒有要選擇爆料，「只是想替跟我一樣被治癒的人們向她說一聲，謝謝你的勇敢跟溫暖」，最後她想呼籲，「我認為這個運動最重要的是帶給受傷的人治癒，而不是帶給這世界更多的殺戮，希望大家也可以帶著這種心情去看待所有的事情，不要有非理性的言行」。

事實上，郭源元在社群上寫下逾千字長文，內文揭露陳建州對她「2度性騷擾」的舉動，指出第一次是在辦公室等待期間，被他突然從後面環抱起來，雙腳離地，直到應他要求親吻其臉頰後，才被放開；第二次則是對方以「送衣服及鞋子」為由，邀請她見面，被帶進陳建州家中的房間，男方還把她丟在床上「強壓」，等到她放聲大哭，黑人才像是突然醒來，變回有禮又溫柔的「放過她」。連續被兩人爆料，黑人依舊否認，強調「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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