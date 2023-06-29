高雄陳姓計程車司機凌晨3點多開車行經中華二路，疑似雨天視線不佳，直接輾過醉倒在快車道上的吳姓男子，吳男當場爆頭慘死。高雄地院法官認為，死亡的吳男酒醉路倒是主因，但陳男也有過失，最後仍依過失致人於死罪判他4月、緩刑2年，可上訴。

去年7月4日凌晨3點多，陳男冒雨行經三民區中華二路、由南向北行駛，發現車輪突然輾過異物，明顯「匡噹」一聲，陳男立即停車查看，發現車後一名男子倒臥血泊之中，趕緊打119通報搶救，但吳男頭顱被車輪直接輾爆，全身也有多處挫傷，救護車趕到現場時，吳男已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

法醫驗屍，發現吳男血液檢出酒精濃度值245mg／dl，事發當時明顯已酒醉，左右肋骨多處骨折、顱骨骨折，導致低血容性休克及顱腦損傷。

車禍鑑定報告顯示，案發當時天氣雨、夜間有照明、柏油路面濕潤、無缺陷、無障礙物、視距良好，陳男沒注意到吳男躺臥在快車道上，須負過失責任。但吳男夜間醉倒在快車道上，為肇事主因。

陳男事後坦承犯行，也願意和吳男家屬和解，法官考量他已有悔意且無前科，事後應有所警惕，最後依過失致人於死罪判刑4月、得易科罰金，緩刑2年，可上訴。