2024總統大選競爭激烈，民眾黨參選人柯文哲近日氣勢正旺，甚至在一份民調中衝上第一，擊敗民進黨參選人賴清德，不過也有人對柯的表現不太滿意，好奇詢問這次選舉害怕誰當上總統，引起網友討論，但最終答案卻出乎意料，並非提問者設定的選項。

鄉民「oscarwu3041」今（29）日在PTT政黑板表示，2020總統大選時，有很多人擔心高雄市前市長韓國瑜當選，「芒果乾」跳樓大拍賣，而今年則有柯文哲，對國防外交兩岸經濟一竅不通，卻很愛發表意見，執政連年墊底卻自我感覺良好，且其粉絲的兇悍程度與韓粉相比更是有過之而無不及，好奇詢問若比較韓與柯，「誰當選總統讓你更感到害怕？」

有人講出自己的態度，稱「柯啊！韓導至少還有些料，柯的八年市政毫無建樹」、「柯，因為更多不確定性。整天包牌這個也要那個也要，不知道他會帶台灣去哪，一下子兩岸一家親，一下子又要發動癱瘓戰，真的不知道他要幹嘛」。

不過更多人卻給出另一個選項，直言最怕賴清德當選，說「Lie cheater，黑金詐騙造謠性騷不倫樣樣來」、「賴神跪了傷害民主的網軍頭子，看中的人有性騷跟包庇疑雲…還有草包核電緊急使用」、「DPP繼續執政會很可怕」、「黑箱強制讓媒體通過，用媒體控制思想可怕多了」、「菜蝗跟賴功德才是讓人感到害怕的那個吧」。