目前立隆鋁質電容月產能約6億顆，其中主力產品SMD貼片型鋁電容月產能約3億顆，為因應電動車與汽車電子化的明確趨勢，適用於車用電子的固液混合鋁電容月產能朝3000萬顆邁進。

全球電子產業供應鏈移轉，立隆電子因應汽車等國際客戶要求也啟動東南亞設廠計畫，吳志銘表示，今年底前會確定新生產據點並完成設立公司，明年開始啟動建廠，2025年下半年正式量產。

受到終端客戶需求疲弱影響，立隆第1季稅後盈餘為1.71億元，每股盈餘為1.04元，累計前5月合併營收為36.05億元，年減19.71%。

就終端應用來看，2023年第1季車用電子營收佔比約25%，電源和綠能佔比約16%，電信網通佔比約12%，消費性電子和家電佔比約13%，資訊雲端佔比3%，工業和醫療佔比2%，EMS和代理商佔比29%。

電動車與汽車電子是立隆今年鎖定的重點市場之一，包括數位儀表板、ADAS以及OBC (車載充電器)等相關需求，儘管短期內受到經濟前景不明影響，中長期來看汽車領域朝向聯網化、自駕化、共享化與電氣化(CASE)的趨勢明確，鋁電容因車輛設備與裝置尺寸更小更複雜，並需要更多電力支持，產品設計將朝向小尺寸、高電容、耐高溫、高可靠性與長壽命的方向發展，立隆貼片型固液混合鋁電容產品系列可因應150度高溫，在135度下壽命可達4000小時，獲得車廠高度肯定，亦讓立隆車用相關業績一直維持穩定成長。

立隆電表示，公司將持續調整產品結構，針對電動車、汽車電子、綠色能源以及儲能設備等新應用開發新品，透過管理系統優化與機器設備提升，強化市場競爭力。