古巴政府喉舌媒體「格蘭瑪報」今天報導，同樣淪為西方制裁對象的古巴與盟國俄羅斯，打算建立更緊密的「技術－軍事」合作關係。

「格蘭瑪報」（Granma）報導，古巴武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez Miera）昨天訪問莫斯科，與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）見面時，討論了這項計畫。

根據格蘭瑪報，蕭依古對米耶拉說，「俄羅斯打算與古巴一同在技術-軍事領域發展一系列計畫」。這篇報導並未透露任何細節。

據報導，蕭依古強調「古巴一直是且仍是俄羅斯在此區最重要的盟國」。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，蕭依古提到「現在且前景可期的軍事領域合作計畫」。

在經歷俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）週末兵變後，莫斯科當局試圖描繪出一切恢復正常的景象。蕭依古是瓦格納集團失敗兵變欲推翻的對象。

俄羅斯國營新聞通訊社塔斯社（TASS）發布的影片顯示，蕭依古迎接米耶拉的到來，這可能是自瓦格納兵變以來，他首度與外國政要會面。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，莫斯科在國際社會上日益遭到孤立，但俄羅斯透過發展雙邊計畫與高階官員的互訪，加強與古巴的外交關係。

1962年，莫斯科與哈瓦那成為全球核子恐慌的中心，當時蘇聯在古巴部署飛彈，鄰近古巴的美國揚言將發動攻擊，最後武器遭到撤下，避免了一場危機。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國總統拜登曾警告，「自古巴飛彈危機以來，我們首次面臨使用核子武器的直接威脅」。

古巴自1962年起遭美國實施禁運，目前面臨30年來最嚴重的經濟危機，最近收到一批俄羅斯石油，協助緩解古巴嚴重的燃料短缺問題。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）向俄羅斯保證，在莫斯科因為烏克蘭「與西方發生衝突時」，「古巴將提供無條件的支持」。

米耶拉訪問莫斯科的行程先前未對外公布，在此數天前，古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）才完成到俄羅斯的11天正式訪問，討論在能源、觀光與交通上的合作關係，當時馬雷羅曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等高官會面。

根據俄羅斯總統府網站，蒲亭告訴馬雷羅，「我們將盡我們所能讓經濟互動發揮效用，以克服外界引發的這些困難問題」；他指的是針對哈瓦那的「非法制裁」。