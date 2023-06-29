金溥聰任侯友宜競辦執行長，謝國樑曾受指導：對選情大有幫助。

前國安會祕書長金溥聰28日出任侯友宜競辦執行長，被外界認為是侯辦找來的奇兵，連民眾黨總統參選人柯文哲也說金具有一定實力，對選情會有幫助。基隆市長謝國樑於29日受訪時表示，過去選舉曾受「金老師」指點不少，現在也都有保持聯繫請益，相信他的加入會對侯選情大有幫助。

選戰經驗豐富的前國安會秘書長金溥聰出任侯友宜競辦執行長，被認為是「奇兵」，將對侯選情有所助益。（本報資料照）

國民黨總統參選人侯友宜28日親自宣布競選辦公室人事，由前國安會祕書長金溥聰擔任執行長，並將負責選舉方向與策略，統合所有戰力，此外還有組織部門副召集人前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池，分別負責南、北各地組織動員，展現充滿戰鬥力的陣容。

謝國樑29日一大早就前往基隆市暖暖區的碇內街，實際搭乘了解R86路線公車的運行狀況，理解通勤族問題。於搭車前針對侯友宜請出金溥聰擔任競辦執行長，謝國樑表示，金溥聰選戰經驗豐富，大家尊稱他為「金老師」，過去從政過程中，也受到他很多指點，與他私交也不錯，直到現在也會透過通訊軟體請益市政與政治問題。

謝表示，先前兩次總統大選的過程，金也都有給他很多指導，他相當樂見在「金老師」的帶領與操盤下，對侯友宜的總統選情一定大有幫助，他也會謝全力支持及協助侯友宜參選總統。

謝國樑去年競選基隆市長時，就曾與侯友宜合掛聯合競選看板，也強調基隆鄰近新北，必須要與新北多合作才能共好，由此可見兩人的合作默契。此外，謝國樑於選前的「團結勝利大會」造勢活動，也邀請到前總統馬英九和前高雄市長韓國瑜站台，謝本身跨派系的好人脈，是否會對未來促進藍營團結有更進一步的正面影響，也值得觀察。