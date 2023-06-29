草地賽事正如火如荼進行中，也代表溫網開幕已經開始倒數計時，賽會昨（29日）公布種子選手名單，男單由剛搶回球王寶座的阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）榮登第一種子，打破自2004年開始由「BIG 4」壟斷的溫網頭號種子紀錄。

36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）在法網拿下男單史上最多的23座大滿貫冠軍後，一直沒有出賽紀錄而休養至今，讓阿卡瑞茲趁機將球王寶座要回，最近他在女王草地賽順利封王，積分再度超越喬帥成為男單第一，也因為溫網採用世界排名來確定種子席位，阿卡瑞茲將以頭號種子身分迎接溫網。

2003年由澳洲前球王休伊特（Lleyton Hewitt）奪下溫網頭號種子後，此後便由費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇和莫瑞（Andy Murray）輪流坐上該位置，阿卡瑞茲不僅是20年來首位非「BIG 4」的溫網頭號種子，也斬斷喬科維奇連4屆（2020年因疫情停辦）登上賽會第一種子的美夢。

去年受到烏俄戰爭牽連而被禁止參與溫網，俄羅斯名將麥維德夫（Daniil Medvedev）和白俄好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）本屆被允許重新參賽，分別被列為男單第3、女單第2種子，今年法網亞軍魯德（Casper Ruud）則為男單第4種子，斬獲4座大滿貫金盃的現任球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）高居女單頭號種子。