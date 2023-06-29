國家通訊傳播委員會（NCC）昨強行鏡電視審照案，決議許可鏡電視上架有線電視86台，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今受訪表示，若當選總統當一定會成立專案小組，調查其中有無弊案，讓事情清楚讓國人了解，憲法中保護言論自由，但不要看到NCC的獨斷。

侯友宜批民進黨「太鴨霸」，尤其NCC漠視程序正義，強行通過鏡電視審照案，過程中外面有很多紛擾，也有很多狀況層出不窮，NCC不但沒面對也沒做調查，如當選總統他會成立專案小組調查其中有無弊案。