緯穎(6669)今年上演一日填息，每股配發現金股利50元，6月14日除息日，買盤火力全開一路衝上漲停收復1200元；而今天短多續攻再登1295元歷史新高，緯穎採用輝達（NVIDIA）GPU架構的DGX A100系列產品擬2023年底到2024年陸續出貨。

法人指出，雲端資料商對AI的投資有目共睹，然資料中心受到景氣變化，現在比較著重在AI訓練，對原有運算跟儲存有優化的狀況，AI SERVER首季已經有量產出貨，各個AI專案發展時間不一 ，如果是現在還在設計階段的專案，可能要年底~24年初才會有比較明顯貢獻。緯穎今年規劃50億元的資本支出，進度會稍放緩，機器設備估2024年才會進來。

緯穎產能大部分產能在台灣，其次是馬來西亞廠，至於墨西哥沒有主機板生產線。首季緯穎資本支出8億台幣，2Q繼續發生，2023墨西哥廠是一個主要資本支出的投資，公司會視狀況微調時間節奏，大方向不會停，機器設備明年再看狀況適時調整。今年5月，緯穎宣布對墨西哥當地子公司WYMX增資4000萬美元（約新台幣12億2960萬元），未來也將繼續依資金需求進行投資，目前觀察到雲端伺服器產業下半年市況優於上半年，全年將年增個位數百分比。