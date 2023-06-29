●聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在歐洲央行論壇上表明美國央行將進一步升息，且不排除在下一次於7月底召開的政策會議上就調升利率，他並坦言不認為美國的通膨率會在「今年或明年」降至央行目標。根據最新的利率點陣圖，大多數美國央行決策官員預期今年還將再升息2次（各25基點）。鮑爾在歐洲央行論壇上表示：「我不會完全排除在『連續幾次會議』採取行動的可能性，聯邦公開市場委員會（FOMC）明白還有更多工作要做，也認為今年可能還需要進行更多次的升息」。FOMC排定於7月25日召開為期兩天的貨幣政策會議。

●日本央行總裁植田和男在歐洲央行論壇上表示，由於進口價格上漲的影響將逐漸消退，日銀預期通膨可能放緩一段時間，但明年可能再度反彈，如果通膨在明年回升，那麼日本央行將有充分理由調整貨幣政策。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少960.3萬桶，遠超出市場預期的減少175.7萬桶。上周汽油庫存增加60.3萬桶，市場預期為減少12.6萬桶。餾分油庫存增加12.4萬桶，少於市場預期的增加78.2萬桶。上周原油進口量減少37.6萬桶/日；煉廠產能利用率下滑0.9個百分點。

●美國商務部公布5月商品貿易逆差從4月份的968億美元下滑至911億美元，低於市場預期的逆差937億美元。

●聯準會宣布23家銀行通過壓力測試，顯示大型金融機構財務狀況良好，有能力應對全球嚴重衰退帶來的衝擊。今年壓力測試的假設情境包括美國經濟嚴重衰退、失業率飆升至10%、房地產價格崩跌40%，以及華爾街股市暴跌45%。除了摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗、美銀、富國等大型銀行之外，包括PNC、Truist和M&T等中型地區銀行也參與壓力測試。主管銀行監管事務的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）表示，測試結果顯示美國銀行業體質穩健。

●聯準會主席鮑爾公開表明必要時不排除連續升息，周三美元走高，金價連續第2天回落。美元指數一度上漲0.64%，報103.15。紐約期金收跌1.6美元或0.08%，報每盎司1922.2美元。

●周三紐約期油收漲1.86美元或2.75%，報每桶69.56美元。倫敦布蘭特期油收漲1.77美元或2.45%，報每桶74.03美元。美國原油庫存連續第2周減少，且跌幅遠超出市場預期，緩解了原油需求前景疲弱的擔憂。