雲品受惠市場需求暢旺，雖略受日月潭雲品溫泉酒店3月閉館13天裝修影響，2023年首季稅後淨利0.83億元，雖季減達30.18％、仍年增達23.1％，仍創同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）0.86元。

在日月潭雲品持續裝修、關閉半數客房的不利因素影響下，雲品5月自結合併營收1.7億元，月增6.11％、年增達1.03倍。累計前5月合併營收9.54億元、年增達24.81％，雙創僅次於2019年的同期次高，營運動能仍維持暢旺。

展望後市，受惠6月底端午4天連假的大量國旅住房需求，日月潭雲品與台北君品的住房率維持穩健表現，目前台北君品國際旅客回流約7成，隨著國際旅遊市場持續復甦，日月潭雲品與台北君品第二季住房成績亦可望提升。

同時，隨著暑假旅遊旺季將近、疫情常態化、邊境解封帶動跨境旅遊市場回溫，雲品旗下擁有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業，看好三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能，推升業績同步走揚。

雲品表示，將聚焦中高端市場，積極拓展館外餐飲業務多角化布局，逐步提升「君品Collection」營收比重，力拚提升毛利率及營益率表現。而斥資上億、耗時5個月裝修的日月潭雲品，預計7月25日全數完工並正式重新開幕，提供更頂級尊榮的服務。

雲品旗下「君品Collection」受理的委託經營管理案，目前共有星級酒店、宴會暨餐飲事業、頂級民宿、永續園區、豪宅銷售延伸服務等五大類型，迄今已有7處營運、4處籌備中，且在全台各地尚有多處案源討論提案中，看好未來能為雲品擴展更多市占率與品牌能見度。