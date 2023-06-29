56歲陳姓男子疑似不滿29歲張姓女公關對他逐漸冷淡，今年初他先預藏一把水果刀上門消費，見無法挽回張女的心，欲框她出場也遭拒，竟憤而持刀砍殺張女6刀，她受重傷倒地，他還以手指性侵她並親吻其胸部，張女送醫後死亡，台北地檢署29日依加重強制性交殺人罪將陳男起訴，未來將由國民法官參與審判。

今年3月2日晚間，陳男到酒店消費，並指名張女坐檯，陳男在包廂連喝了12個小時後，隔天清晨7時許，少爺聽到包廂內傳出爭吵及尖叫聲立即前往查看，赫然發現張女滿身是血倒在廁所，一旁的陳男打著赤膊持刀往自己的胸部刺，眾人立即制止他並報警處理。

警消到場發現張女的腹部、頸部各有兩處明顯刀傷，已無生命跡象，陳男的左胸、右腹有自已刺的穿刺傷，但無大礙，警方在馬桶查獲作案的凶刀，當場將陳男依殺人現行犯上銬逮捕，並將兩人送往馬階醫院急救，張女最後因身中6刀傷重不治。

檢方調查發現，陳男水果刀連續刺擊張女胸部、腹部、頸部共7刀，張女受傷倒地後，陳男以手指性侵張女得逞，並親吻張女乳頭。

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